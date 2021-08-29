Fenerbahçe taraftarının Alexis Sanchez aşkı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, golcü arayışını sürdürüyor. Sarı-lacivertli yönetimin, Alexis Sanchez'de ısrarcı olduğu öğrenilirken taraftarların da Şilili yıldıza sosyal medya üzerinden "Come to Fenerbahçe" çağrıları yapması dikkat çekti.

, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe taraftarının Alexis Sanchez aşkı
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29 Ağustos 2021 12:07
Alexis Alejandro Sánchez Sánchez
Alexis Alejandro Sánchez Sánchez
Internazionale
Uzun süren golcü arayışlarının ardından yıldız ismi kadroya katmayı planlayan Fenerbahçe yönetiminin Alexis Sanchez'de ısrarcı olduğu öğrenildi. Inter ile sözleşmesinin feshi konusunda görüşmelerini sürdürdüğü belirtilen Şilili için sarı-lacivertlilerin yıllık net 3.5 milyon euro'yu gözden çıkardığı kaydedildi.

Bu arada binlerce taraftar da Sanchez'in sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflarının altına, "Come to Fenerbahçe" yazıyor. Bu paylaşımlar İtalya basınında da geniş yer aldı. 


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