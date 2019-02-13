  •  
    "İstanbul'a Galatasaray'ı yenmek için geldik ve..."
  •  
    Talisca'dan Benfica için flaş Galatasaray uyarısı!
  •  
    ...Ve YASAKLI hakemler! Hangi takımlara yoklar?
  •  
    İşte Terim'in yeni sezon için istediği ilk transfer
  •  
    Beşiktaş'ın A ve B planı; Sürpriz gelişmeler var!

Fenerbahçe taraftarını ayağa kaldırdı: "Resmen Puyol!"

Fenerbahçe'nin ara transferde kadrosuna kattığı Sadık Çiftpınar, kulüp kariyerinde ilk kez Avrupa maçına çıktı.

Kaynak: Takvim
Fenerbahçe taraftarını ayağa kaldırdı: 'Resmen Puyol!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Şubat 2019 14:06
Fenerbahçe'nin yeni transferi Sadık Çiftpınar, kulüp kariyerinde ilk kez Avrupa maçına çıktı.

Devre arası transfer döneminde Yeni Malatyaspor'dan transfer edilen 26 yaşındaki stoper, ilk Avrupa karşılaşması deneyimini sarı-lacivertli formayla Rus ekibi Zenit karşısında yaşadı. 90 dakika sahada kalan genç futbolcu, yine hırslı futboluyla tribünlerden alkış aldı.

Dzyuba'ya nefes aldırmayan Sadık, 90 dakika boyunca yaptığı kritik müdahalelerle Kadıköy'ü ayağa kaldırdı. Sosyal medyada Sadık'a övgüler yağdıran taraftarlar, 26 yaşındaki stopere "Puyol" lakabını yaktı.

ESKİ TAKIMLARINA RAKİP OLDULAR

Fenerbahçe'nin Zenit eşleşmesinde Martin Skrtel ve Luis Neto eski takımlarına karşı mücadele etti. Fenerbahçeli Skrtel, 2004- 2005'te transfer olduğu Zenit'te 2007-2008'e kadar forma giymişti. Neto ise Zenit'ten geçen sezon Fenerbahçe'ye kiralanmıştı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için