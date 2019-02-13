ESKİ TAKIMLARINA RAKİP OLDULAR

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sadık Çiftpınar, kulüp kariyerinde ilk kez Avrupa maçına çıktı.Devre arası transfer döneminde Yeni Malatyaspor'dan transfer edilen 26 yaşındaki stoper, ilk Avrupa karşılaşması deneyimini sarı-lacivertli formayla Rus ekibi Zenit karşısında yaşadı. 90 dakika sahada kalan genç futbolcu, yine hırslı futboluyla tribünlerden alkış aldı.Dzyuba'ya nefes aldırmayan Sadık, 90 dakika boyunca yaptığı kritik müdahalelerle Kadıköy'ü ayağa kaldırdı. Sosyal medyada Sadık'a övgüler yağdıran taraftarlar, 26 yaşındaki stopere "Puyol" lakabını yaktı.Fenerbahçe'nin Zenit eşleşmesinde Martin Skrtel ve Luis Neto eski takımlarına karşı mücadele etti. Fenerbahçeli Skrtel, 2004- 2005'te transfer olduğu Zenit'te 2007-2008'e kadar forma giymişti. Neto ise Zenit'ten geçen sezon Fenerbahçe'ye kiralanmıştı.