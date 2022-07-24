Fenerbahçe taraftarından sezona büyük açılış

Fenerbahçe'nin, Şampiyonlar Ligi'nde 0-0'ın rövanşında Dinamo Kiev ile oynanacak 2. ön eleme karşılaşmasına büyük ilgi var. Ülker Stadı'nda 27 Temmuz Çarşamba günü oynanacak mücadelenin biletleri, önceki gün itibarıyla öncelikli olarak satışa çıktı.



Genel satışın 25 Temmuz Pazartesi günü başlayacağı ve 180 TL ile 3 bin 800 TL arasında değişen fiyatlardaki biletlerin kısa sürede tükenmesine kesin gözüyle bakılıyor. Sadece UEFA maçları için ayrılmış olan Fenerium ALT F-G-H ve Fenerium Üst H-I blokları biletlerinin satışa sunulacağı belirtildi. Bu bloklar dışındaki kısımlar zaten kombine (Yaklaşık 35 bin) olarak sahiplerini çoktan bulmuş durumda.



Rakip takıma 2 bin 500 bilet



Avrupa kupalarında başarı ve Süper Lig'de şampiyonluktan başka bir şeyin düşünülmediği bu sezonda teknik direktör Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si, Kadıköy'deki ilk resmi sınavına çıkacak. Bu yüzden gelecek hafta tribünlerde 45 binin üzerinde Sarı-lacivertli taraftarın olacağı tahmin ediliyor. Konuk Dinamo Kiev için de misafir tribününde 2 bin 500 civarında seyirci olması bekleniyor.





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