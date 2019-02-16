Fenerbahçeli taraftarlar, hakem kararlarını protesto etmek için Atiker Konyaspor karşılaşması öncesinde yürüyüş yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nu protesto etmek için yapılacak yürüyüş, saat 15.00'te başlayacak.
Protesto yürüyüşü, Bağdat Caddesi'nde bulunan Göztepe Parkı'ndan start alacak ve Ülker Stadı'nda son bulacak.
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Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nu protesto etmek için yapılacak yürüyüş, saat 15.00'te başlayacak.
Protesto yürüyüşü, Bağdat Caddesi'nde bulunan Göztepe Parkı'ndan start alacak ve Ülker Stadı'nda son bulacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın