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Fenerbahçe taraftarından protesto yürüyüşü

Fenerbahçe hakem kararlarını protesto etmek için bir yürüyüş gerçekleştirecek.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe taraftarından protesto yürüyüşü
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16 Şubat 2019 12:52
Fenerbahçeli taraftarlar, hakem kararlarını protesto etmek için Atiker Konyaspor karşılaşması öncesinde yürüyüş yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nu protesto etmek için yapılacak yürüyüş, saat 15.00'te başlayacak.

Protesto yürüyüşü, Bağdat Caddesi'nde bulunan Göztepe Parkı'ndan start alacak ve Ülker Stadı'nda son bulacak.

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