Fenerbahçe taraftarından kırmızı kart isyanı!

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü'nü ağırlayan Fenerbahçe'de, taraftarlar karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek'e isyan etti.
Karşılaşmanın 40. dakikasında Fenerbahçeli Yassine Benzia'ya yapılan hareket için kırmızı kart bekleyen sarı - lacivertliler, hakem Hüseyin Göçek'in kartına başvurmamasının ardından büyük tepki gösterdiler.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Karşılaşmanın 40. dakikasında Fenerbahçeli Yassine Benzia'ya yapılan hareket için kırmızı kart bekleyen sarı - lacivertliler, hakem Hüseyin Göçek'in kartına başvurmamasının ardından büyük tepki gösterdiler.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın