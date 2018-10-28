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Fenerbahçe taraftarından kırmızı kart isyanı!

Fenerbahçe'nin Ankaragücü ile Kadıköy'de oynadığı karşılaşmanın 41. dakikasında sarı - lacivertli taraftarlar Yassine Benzia'ya yapılan hareket için kırmızı kart bekledi.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe taraftarından kırmızı kart isyanı!
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28 Ekim 2018 21:34
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü'nü ağırlayan Fenerbahçe'de, taraftarlar karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek'e isyan etti.

Karşılaşmanın 40. dakikasında Fenerbahçeli Yassine Benzia'ya yapılan hareket için kırmızı kart bekleyen sarı - lacivertliler, hakem Hüseyin Göçek'in kartına başvurmamasının ardından büyük tepki gösterdiler.




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