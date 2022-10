Jorge Jesus önderliğinde ligde ve Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam eden Fenerbahçe'nin en büyük itici gücü taraftarı oldu.



12. adam, Kadıköy'deki her maçta tribünlere koştu, hem Türkiye'de hem de Avrupa'daki deplasmanlarda bile takımı yalnız bırakmadı. Bu tablo dün akşamki Karagümrük mücadelesinde de değişmedi. Sarı-Lacivertliler yine maça büyük ilgi gösterdi. Kadıköy'de mücadele öncesi takıma ve teknik patron Jorge Jesus'a karşı büyük sevgi gösterisi vardı. Hem ısınmaya çıkan futbolcular hem de Jesus bu ilgiye tribünleri alkışlayarak karşılık verdi.



COŞKU TAVAN YAPTI



Maçta ilk düdüğün çalmasıyla birlikte tezahüratlar ve marşlarla 12. adamın Fenerbahçe'ye müthiş desteği başladı. Coşku bir an olsun azalmadı. Fenerbahçe'nin girdiği her pozisyonda tribünler ayağa kalktı. Sarı- Lacivertliler'in gollerinde ise coşku tavan yaptı. Kadıköy'de, bu sezon diğer maçlarda olduğu gibi yine bir şölen yaşandı. 12. adam, şampiyonluk yolunda bu sezon Fenerbahçe'nin en önemli güçlerinden biri olacağını bir kez daha gösterdi.