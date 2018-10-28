Fenerbahçe taraftarından İsmail Köybaşı tepkisi!

Fenerbahçe taraftarları, Ankaragücü maçında sahaya ilk 11 çıkan ve 72. dakikada oyundan çıkan İsmail Köybaşı'ya tepki gösterdi.
Taraftarlar, İsmail Köybaşı'ya ıslıklı protesto ederken sahaya sol açık olarak çıkan İsmail yerine oyuna Valbuena dahil oldu.
3-0'DAN SONRA BÜYÜK TEPKİ
Öte yandan Ankaragücü'nün skoru 3-0 yapmasının ardından taraftarlar, tüm futbolculara tepki gösterdi ve ''Formayı çıkartın, s... ol gidin'' diye uzun süreli tezahüratta bulundular.
İSMAİL KARTAL'A SEVGİ SELİ
Taraftarlar ayrıca, Ankaragücü'nü yöneten eski teknik direktörleri İsmail Kartal'a sevgi gösterisinde bulundular. Kartal ise taraftara dönerek el salladı.
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Taraftarlar, İsmail Köybaşı'ya ıslıklı protesto ederken sahaya sol açık olarak çıkan İsmail yerine oyuna Valbuena dahil oldu.
3-0'DAN SONRA BÜYÜK TEPKİ
Öte yandan Ankaragücü'nün skoru 3-0 yapmasının ardından taraftarlar, tüm futbolculara tepki gösterdi ve ''Formayı çıkartın, s... ol gidin'' diye uzun süreli tezahüratta bulundular.
İSMAİL KARTAL'A SEVGİ SELİ
Taraftarlar ayrıca, Ankaragücü'nü yöneten eski teknik direktörleri İsmail Kartal'a sevgi gösterisinde bulundular. Kartal ise taraftara dönerek el salladı.
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