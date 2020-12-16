Son maçların ardından eleştirilerin hedefinde kalan isimlerden biri Luiz Gustavo'ydu. Fenerbahçe'nin vazgeçilmezleri arasında yer alan Sambacı için taraftarlar önceki günden bu yana binlerce paylaşımda bulundu.Brezilyalı futbolcuya övgüler yağdıran 12. adamın öne çıkan yorumlarından biri de, "Gustavo'yu yedirmeyiz" oldu. Yıldız isim, sosyal medyanın en çok konuştuğu isimler arasında yer aldı.