Fenerbahçe taraftarından Gustavo'ya destek

Fenerbahçe'de son maçların ardından eleştirilerin hedefinde kalan Luis Gustavo için taraftarlar önceki günden bu yana binlerce paylaşımda bulundu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe taraftarından Gustavo'ya destek
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16 Aralık 2020 11:08
Son maçların ardından eleştirilerin hedefinde kalan isimlerden biri Luiz Gustavo'ydu. Fenerbahçe'nin vazgeçilmezleri arasında yer alan Sambacı için taraftarlar önceki günden bu yana binlerce paylaşımda bulundu.

Brezilyalı futbolcuya övgüler yağdıran 12. adamın öne çıkan yorumlarından biri de, "Gustavo'yu yedirmeyiz" oldu. Yıldız isim, sosyal medyanın en çok konuştuğu isimler arasında yer aldı.







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