Fenerbahçe taraftarından Aziz Yıldırım tezahüratı!

Fenerbahçe'de cuma günü yaptığı açıklamalarla dikkat çeken eski başkan Aziz Yıldırım, gündemden düşmüyor.
Sarı-lacivertlilerin eski başkanı Yıldırım, 97. Gazi Koşusu öncesi Veliefendi Hipodromu'ndaki yerini aldı.
AZİZ YILDIRIM'A BÜYÜK İLGİ
Fenerbahçeli taraftarlar, Aziz Yıldırım'a büyük ilgi gösterdi.
Sarı-lacivertli taraftarlar, Aziz Yıldırım için, "Aziz Başkan ne olur gel, Allah aşkına gel Aziz Başkan. Seni seviyorum", "Seviyoruz seni", "Ooo Aziz Yıldırım" tezahüratlarında bulundu.
YÖNETİME TEPKİ GÖSTERİLDİ
Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar, mevut yönetime de tepki gösterdi. Taraftarlar, Fenerbahçe yönetimine "Ali Koç istifa" şeklinde tepkide bulundu.
Sarı-lacivertlilerin eski başkanı Yıldırım, 97. Gazi Koşusu öncesi Veliefendi Hipodromu'ndaki yerini aldı.
AZİZ YILDIRIM'A BÜYÜK İLGİ
Fenerbahçeli taraftarlar, Aziz Yıldırım'a büyük ilgi gösterdi.
Sarı-lacivertli taraftarlar, Aziz Yıldırım için, "Aziz Başkan ne olur gel, Allah aşkına gel Aziz Başkan. Seni seviyorum", "Seviyoruz seni", "Ooo Aziz Yıldırım" tezahüratlarında bulundu.
YÖNETİME TEPKİ GÖSTERİLDİ
Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar, mevut yönetime de tepki gösterdi. Taraftarlar, Fenerbahçe yönetimine "Ali Koç istifa" şeklinde tepkide bulundu.