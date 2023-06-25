Fenerbahçe taraftarından Aziz Yıldırım tezahüratı!

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, 97. Gazi Koşusu için Veliefendi Hipodromu'nda yerini aldı. Fenerbahçeli taraftarlar, Yıldırım lehine tezahüratlarda bulundu. İşte ayrıntılar....

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe taraftarından Aziz Yıldırım tezahüratı!
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25 Haziran 2023 16:25
Son güncelleme 25 Haziran 2023 16:29
Fenerbahçe'de cuma günü yaptığı açıklamalarla dikkat çeken eski başkan Aziz Yıldırım, gündemden düşmüyor.

Sarı-lacivertlilerin eski başkanı Yıldırım, 97. Gazi Koşusu öncesi Veliefendi Hipodromu'ndaki yerini aldı.

AZİZ YILDIRIM'A BÜYÜK İLGİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Aziz Yıldırım'a büyük ilgi gösterdi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Aziz Yıldırım için, "Aziz Başkan ne olur gel, Allah aşkına gel Aziz Başkan. Seni seviyorum", "Seviyoruz seni", "Ooo Aziz Yıldırım" tezahüratlarında bulundu.

YÖNETİME TEPKİ GÖSTERİLDİ

Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar, mevut yönetime de tepki gösterdi. Taraftarlar, Fenerbahçe yönetimine "Ali Koç istifa" şeklinde tepkide bulundu. 


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