Fenerbahçe taraftarından acı haber

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı sırasında acı bir olay yaşandı. Fenerbahçe taraftarı Ahmet Özdemir, sinirlendiği bir pozisyon sonrası kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yumdu.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe taraftarından acı haber
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07 Mart 2022 12:39
Kocaeli'de, Fenerbahçe-Trabzonspor maçını izlerken kalbi sıkışan Fenerbahçe taraftarı 27 yaşındaki Ahmet Özdemir, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Evinde Trabzonspor maçını izleyen Fenerbahçe taraftarı Özdemir, bir pozisyona sinirlenerek gittiği odasında aniden fenalaştı.

Ağabeyi ve yakınlarınca özel hastaneye kaldırılan Özdemir, yaşamını yitirdi.

Kalp krizi sonucu öldüğü belirtilen Özdemir'in daha önce akciğer kanseri tedavisi gördüğü, 2013 yılında yapılan son nakilin ardından hastalığın nüksetmediği belirtildi.

 
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