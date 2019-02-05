FORMA SATIŞI DA ARTTI

KAYSERİSPOR MAÇI 50 TL

Fenerbahçe taraftarı, Youtube'da ezeli rakiplerine fark attı. Bu sezon alınan kötü sonuçlara rağmen iç saha seyirci ortalamasında lider durumda bulunan sarı-lacivertliler, Youtube'da da en çok izlenen kulüp oldu. Ocak 2019'da Youtube'da en çok izlenen kulüp kanalları sırasıyla 1- Fenerbahçe: 4.18 milyon, 2- Galatasaray: 2.72 milyon ve 3- Trabzonspor: 1.14 milyon şeklinde sıralandı. Böylece taraftarlar bir kez daha zor günde takımına vefasını göstermiş oldu.Kanarya'da durgunluğa giren forma satışları da Yeni Malatyaspor ve Göztepe galibiyetlerinin ardından yeniden tırmanışa geçmişti. Sezon başından bu yana satılan forma sayısında 200 bin barajının aşıldığı belirtiliyor. Elde edilen gelirin ise 40 milyon lira olduğu ifade edildi.İstikbal Mobilya Kayserispor, Fenerbahçe maçının bilet fiyatlarını açıkladı. Sarı-lacivertli taraftarlara ayrılan misafir tribün bileti 50 TL olarak belirlendi. Biletler bugün saat 11.00'de Passolig tarafından satışa sunulacak. Ev sahibi takıma ait tribünlerde de fiyatlar 40 TL ile 100 TL arasında değişiyor. Kadir Has Stadı'nda cuma akşamı oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. F.Bahçe de resmi siteden biletlerin satışa çıktığını duyurup, destek çağrısı yaptı