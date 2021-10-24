Fenerbahçe taraftarı tribünleri doldurdu

Fenerbahçeli taraftarlar, Aytemiz Alanyaspor maçında takımlarına büyük destekte bulundu.

Haber; AA
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Fenerbahçe taraftarı tribünleri doldurdu
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24 Ekim 2021 19:22
Fenerbahçeli taraftarlar, Aytemiz Alanyaspor maçında takımlarına büyük destek verdi.

Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde, pandemi nedeniyle stadın yüzde 50'si oranında satışa sunulan biletlerin tamamı satıldı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, oyuncuları maç öncesi tek tek tribünlere çağırırken, müsabakayı yönetecek hakemler sahaya çıktığı esnada tepki gösterdi.


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