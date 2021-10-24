Fenerbahçe taraftarı tribünleri doldurdu

Fenerbahçeli taraftarlar, Aytemiz Alanyaspor maçında takımlarına büyük destek verdi.
Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde, pandemi nedeniyle stadın yüzde 50'si oranında satışa sunulan biletlerin tamamı satıldı.
Sarı-lacivertli taraftarlar, oyuncuları maç öncesi tek tek tribünlere çağırırken, müsabakayı yönetecek hakemler sahaya çıktığı esnada tepki gösterdi.
Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde, pandemi nedeniyle stadın yüzde 50'si oranında satışa sunulan biletlerin tamamı satıldı.
Sarı-lacivertli taraftarlar, oyuncuları maç öncesi tek tek tribünlere çağırırken, müsabakayı yönetecek hakemler sahaya çıktığı esnada tepki gösterdi.