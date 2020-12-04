Fenerbahçe taraftarı İhsan Güngörenler, vefat etti

Fenerbahçe tribünlerinin simge isimlerinden İhsan Güngörenler'in hayatını kaybettiği bildirildi.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yağmur çamur, yaz kış demeden sarı-lacivertimizin yanında olan, Fenerbahçe'mizi asla yalnız bırakmayan, Fenerbahçe aidiyetinin timsali olan İhsan Güngörenler'e Allah'tan rahmet; kızı Selmin Özadam'a, ailesine, sevenlerine ve tüm camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, "Fenerbahçe ailesi, Fenerbahçe sevgisini kalbinde taşıyan iki güzel insanı, İhsan teyzemizi ve merhum eşi Mümtaz amcayı asla unutmayacak." denildi.



