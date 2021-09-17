Fenerbahçe taraftarı Frankfurt'u Kadıköy'e çevirdi!

Fenerbahçe, Almanya deplasmanında adeta iç saha atmosferinde oynadı! Gurbetçilerimiz maça akın etti. Türk futbolseverler sadece deplasman takımı için ayrılan bölümü doldurmakla kalmayıp, tüm tribünlerde yerlerini aldı. Frankfurt tam anlamıyla Kadıköy'e döndü.



Frankfurt'un yıldızı Djibril Sow, maçtan önce yaptığı açıklamada, "Çok sayıda Türk taraftarın tribünde olacağını biliyoruz ama ne olursa olsun bizim stadımızda oynayacağız" demişti. Muhtemelen Sow da dünkü atmosferi beklemiyordu. Gurbetçiler, Frankfurt'u tam anlamıyla Kadıköy'e çevirdi. Coşku maçtan önce stat çevresinde, şehrin sokaklarında başladı. Öyle ki Almanlar bile Sarı- Lacivertliler'in tutkulu desteğinden etkilendi, telefonlarını çıkarıp bol bol fotoğraf çekip, video kaydı aldı. Fenerbahçe 'yi taşıyan otobüs de otelden stada büyük sevgi gösterisi arasında geldi.



Gollerde büyük fark!



Stattaki atmosfer de Saracoğlu'nu aratmadı. Fenerbahçeli taraftarlar, deplasman tribününü doldurmakla kalmadı. Deutsche Bank Park'ın tüm tribünlerinde gurbetçiler yerlerini aldı, Almanlar'ın arasında Fenerbahçe tezahüratları yaptı. Mesut'un golünden sonra tribünlerden çıkan ses, Lammers'in golünün ardından çıkan sesten çok daha fazlaydı. Takımı hem maçtan önce hem de karşılaşmanın ardından bağrına basan gurbetçi taraftarlar, Sarı-Lacivertliler'e tam anlamıyla iç saha atmosferi yaşattı.



