Fenerbahçe taraftarı çağırdı, kabul etti
Sosyal medyada Türk taraftarların yoğun ilgi gösterdiği güzel sunucu Cindy Marina, "Türkiye'deki taraftarların ilgisi ve desteğinden ötürü çok teşekkür ederim" şeklinde bir paylaşım yaptı.
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21 Şubat 2022 10:23
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