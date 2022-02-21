Fenerbahçe taraftarı çağırdı, kabul etti

Sosyal medyada Türk taraftarların yoğun ilgi gösterdiği güzel sunucu Cindy Marina, "Türkiye'deki taraftarların ilgisi ve desteğinden ötürü çok teşekkür ederim" şeklinde bir paylaşım yaptı.

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Fenerbahçe taraftarı çağırdı, kabul etti
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21 Şubat 2022 10:23
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