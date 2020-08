Fenerbahçe taraftarı aşka geldi: 'Come to Fenerbahçe!'

Fenerbahçe taraftarı, yönetimin yaptığı transfer hamleleleri sonrasında aşka geldi. Şampiyonluk için önemli isimleri kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler'de gündemdeki isimler Mario Mandzukic ve Diego Godin. Taraftarlar da bu isimlerin kadroya katılması için her yolu deniyor.



BUNUN ADI BOMBARDIMAN!



Fenerbahçe, iki yıldız için yoğun çaba sarfederken Sarı-Lacivertli taraftarlar iki yıldızı mesaj yağmuruna tuttu. Yıldız oyuncuların hesaplarına "Come to Fenerbahçe" yazılıyor.



SOSYAL MEDYADA NÖBET!



Sosyal medyada nöbet tutan Fenerbahçeliler, iki yıldızı etkilemek için her yolu deniyor. İki yıldızın gelen mesajlar sonrasında Sarı-Lacivertliler'e vereceği cevap bekleniyor.



COME TO FENERBAHÇE



Mandzukic ve Godin'in sosyal medyadaki hesaplarına gelen mentoin'ların neredeyse yarısı 'Come to Fenerbahçe' mesajı... Bu durum dünyadaki futbolseverleri de etkiledi.