Fenerbahçe, taraftarı 45 dakikada mest etti

Bu sezon iç sahada yaşadığı sıkıntılara rağmen deplasmanda ligin en başarılı takımı olan Fenerbahçe, Konya mücadelesinde özellikle ilk yarıda performansıyla taraftarını mest etti. Bu sezon dış sahada oynadığı 14 maçta 11. galibiyetini Konya'dan alan sarı lacivertliler topladığı 35 puanla bu alanda ligin zirvesinde. Ayrıca 52 golünün 30'unu evden uzakta atan Kanarya, Kadıköy'de 17 kez topu ağlarında görmesine karşın dışarıda rakiplere sadece 11 kez gol izni verdi.



Rekorlara bir yenisi daha eklendi



Ancak takımın rakiplere korku veren deplasman istatistiğinin dışında F.Bahçe'nin Konya'da 45 dakikada ortaya koyduğu performans taraftarını zirve yarışında umutlandıran en önemli detay olarak öne çıktı. Öyle ki; sezonun en cesur başlangıçlarından birine imza atan sarı lacivertliler, ilk yarıda toplamda 24 kez rakip ceza sahasına girerek bu sezonun rekorunu kırdı. Bu bölümde atılan 10 şutun 4'ünde isabet bulmayı başardı. Szalai ile Osayi-Samuel de bu şutların 2'sini gole çevirmeyi bildi.



Konya'ya nefes bile aldırmadı



Kanarya 29 ve 32'de bulduğu gollerle maçı koparırken, sonrasında vites düşürdü. F.Bahçe'nin baskın oyununa yanıt vermekte zorlanan Konyaspor'un Sekidika ile bulduğu ilk isabetli şutun 33. dakikada yani rakibin tempoyu düşürmesi sonrasında gelmesi de dikkat çekti. Önde basan, risk alan, cesur oynayan F.Bahçe'nin tek devrelik resitali beğeni alırken taraftarların beklentisi bu performansın kalan haftalara ve maçın geneline yayılması.



