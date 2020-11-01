Fenerbahçe tam kadroyla Antalyaspor deplasmanında

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında 2 Kasım Pazartesi deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe tam kadroyla Antalyaspor deplasmanında
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01 Kasım 2020 15:38
Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında 2 Kasım Pazartesi deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Sezona teknik direktör Erol Bulut yönetiminde iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, geride kalan 6 haftada mağlubiyet yaşamazken, 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Ligde üst üste son 3 karşılaşmasından galip ayrılan Erol Bulut'un öğrencileri, haftaya 14 puanla 2. sırada girdi.

- Fenerbahçe tam kadro

Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor mücadelesine tam kadro çıkacak. Sarı-lacivertlilerde maç öncesi sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

Tecrübeli futbolcu Luiz Gustavo ise sarı kart ceza sınırında. Brezilyalı oyuncu, sarı kart görmesi durumunda bir sonraki hafta İttifak Holding Konyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.



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