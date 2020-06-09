Fenerbahçe Tahir Karapınar yeni teknik direktörü mü?

Tahir Karapınar Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olabilir çünkü görüşmelerin sürdüğü iddia edildi. İzmir takımlarında futbolculuk ve teknik direktörlük yapan Tahir Karapınar'ın Fenerbahçe ile anlaşma ihtimali ilgili detayları haberimizden okuyabilirsiniz. Tahir Karapınar Türk Pro Lisanslı teknik direktör diplomasına sahip teknik direktör ve eski futbolcudur. Futbol oynadığı dönemde Altay, Göztepe gibi takımlarda top koşturan Tahir Karapınar, Altay, Gaziantepspor, Konyaspor gibi takımlarda antrenörlük yapmıştır.Tahir Karapınar nereli, Tahir Karapınar kaç yaşında, Tahir Karapınar detayları için haberimizi okuyabilirsiniz. Tahir Karapınar nereli, Tahir Karapınar kaç yaşında, Tahir Karapınar kimdir şeklinde yapılan aramalar yoğunlaşıyor. Fenerbahçe ile anlaşma aşamasında olduğu iddia edilen Tahir Karapınar nereli, Tahir Karapınar kimdir? Tahir Karapınar kaç yaşında belirtilen şekilde merak ediyor.Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, 53 yaşındaki teknik direktör Tahir Karapınar'a teklif yaptığı kaydedildi.TRT Spor'un haberine göre Tahir Karapınar'ın Fenerbahçe'de sezon sonuna kadar teknik direktör olarak görev yapacağı ve önümüzdeki sezon da altyapıda görev alacağı iddia edildi.Tahir Karapınar Altay'da başladığı yardımcı antrenörlük kariyerinde siyah beyazlı takımın teknik direktörlüğünü yapmış, daha sonra Gaziantepspor ve Manisaspor ile Konyaspor'da yardımcı antrenörlük görevleri yapmıştı.20 Haziran 1967'de İzmir'de dünyaya gelen Tahir Karapınar, futbol hayatı boyunca İzmir ekiplerinde forma giydi. Göztepe ve Altay formaları giyen Karapınar, 2002 yılında Siyah Beyazlı forma ile futbolculuk kariyerini noktaladı.Fenerbahçe'nin muhtemel teknik direktörü Tahir Karapınar, daha 2009 yılında Altay'ı çalıştırdı. 2011 yılında Gaziantepspor'da, 2014 yılında Manisaspor'da yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Tahir Karapınar şu anda takım çalıştırmıyor.İzmirli Tahir Karapınar, futbola Tirespor'da başladı. Sırasıyla Muğlaspor, Göztepe ve Altay'da forma giyen Tahir Karapınar, 2003 yılında futbola veda etti.