Fenerbahçe, Szymanski'yi kadrosuna kattı!

Fenerbahçe, Dinamo Moskova'dan Sebastian Szymanski transferini resmiyete döktü.
Sarı-lacivertli takım, Polonyalı futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Fenerbahçe, Szymanski için Dinamo Moskova'ya 4 sene içinde eşit taksitlerle 9 milyon 750 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:
"Profesyonel futbolcu Sebastian Szymanski'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. FC Dynamo Moscow JSC kulübüne toplam transfer bedeli olan 9.750.000 Avro 4 sene içerisinde eşit taksitlerle ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından karşılanacaktır."
"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜNE GELDİM"
Transferinin ardından kulüp televizyonuna konuşan Polonyalı futbolcu, "Burada, Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim, buranın bir parçası oldum ve bunun gururunu yaşıyorum. Bir an önce çalışmalara başlamak istiyorum. Fenerbahçe taraftarı ile stadımızda tanışmak için sabırsızlanıyorum. Onlara şunu söylemek istiyorum: Haydi hep beraber güzel bir sezon yaşayalım." sözlerini kullandı.
Sarı-lacivertli takım, Polonyalı futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Fenerbahçe, Szymanski için Dinamo Moskova'ya 4 sene içinde eşit taksitlerle 9 milyon 750 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:
"Profesyonel futbolcu Sebastian Szymanski'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. FC Dynamo Moscow JSC kulübüne toplam transfer bedeli olan 9.750.000 Avro 4 sene içerisinde eşit taksitlerle ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından karşılanacaktır."
"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜNE GELDİM"
Transferinin ardından kulüp televizyonuna konuşan Polonyalı futbolcu, "Burada, Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim, buranın bir parçası oldum ve bunun gururunu yaşıyorum. Bir an önce çalışmalara başlamak istiyorum. Fenerbahçe taraftarı ile stadımızda tanışmak için sabırsızlanıyorum. Onlara şunu söylemek istiyorum: Haydi hep beraber güzel bir sezon yaşayalım." sözlerini kullandı.