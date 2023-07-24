Fenerbahçe, Szalai'nin bonservisini açıkladı!

Fenerbahçe, Hoffeinheim'e transfer olan Attila Szalai'den kazandığı bonservis ücretini duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Attila Szalai'nin Alman Kulübü TSG 1899 Hoffenheim'e, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 12.300.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından ödenecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız." denildi.
Sarı lacivertliler anlaşmaya göre, bu transferin yüzde 13.5'luk payını Szalai'nin eski kulübü Apollon Limassol'e ödeyeccek.
Başarılı savunmacı 2,5 yıllık Fenerbahçe kariyerinde 117 maçta 7 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi. Attila Szalai, Apollon Limasol'den 2,2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında alınmıştı.
Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Attila Szalai'nin Alman Kulübü TSG 1899 Hoffenheim'e, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 12.300.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından ödenecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız." denildi.
Sarı lacivertliler anlaşmaya göre, bu transferin yüzde 13.5'luk payını Szalai'nin eski kulübü Apollon Limassol'e ödeyeccek.
Başarılı savunmacı 2,5 yıllık Fenerbahçe kariyerinde 117 maçta 7 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi. Attila Szalai, Apollon Limasol'den 2,2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında alınmıştı.