Fenerbahçe, Szalai'nin bonservisini açıkladı!

Fenerbahçe Transfer Haberler Son Dakika: Fenerbahçe, Hoffeinheim'e transfer olan Attila Szalai'den kazandığı bonservis ücretini açıkladı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe, Szalai'nin bonservisini açıkladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Temmuz 2023 17:22
Son güncelleme 24 Temmuz 2023 17:47
Fenerbahçe, Hoffeinheim'e transfer olan Attila Szalai'den kazandığı bonservis ücretini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Attila Szalai'nin Alman Kulübü TSG 1899 Hoffenheim'e, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 12.300.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından ödenecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız." denildi.

Sarı lacivertliler anlaşmaya göre, bu transferin yüzde 13.5'luk payını Szalai'nin eski kulübü Apollon Limassol'e ödeyeccek.

Başarılı savunmacı 2,5 yıllık Fenerbahçe kariyerinde 117 maçta 7 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi. Attila Szalai, Apollon Limasol'den 2,2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında alınmıştı. 

 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery