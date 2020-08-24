Fenerbahçe, Süper Lig'den iki transferi birden bitirmek istiyor!

Transfer döneminin flaş ekibi Fenerbahçe, Süper Lig'de forma giyen iki yıldızın transferi için de yoğun çaba sarf ediyor.



Kanarya'nın geçtiğimiz sezon yaşadığı alternatif sıkıntısını yaşamamak için her bölgesini güçlendirmek istediği bilinirken sağ beke bir takviye daha gündeme geldi.



Sarı-lacivertliler, Gökhan Gönül'ün dışında Antalya forması giyen Nazım Sangare için de harekete geçti.



F.Bahçe yöneticilerin 26 yaşındaki iki oyuncuyu kadrosuna katmak adına bu hafta Güney ekibinin temsilcileri ile bir araya gelmeyi planladığı konuşulurken 2022'ye kadar kontratı bulunan futbolcuya karşı takas formülü ön plana çıkıyor.



DİĞER HEDEF BAKASETAS



Ekibin bir diğer hedefi ise teknik direktör Erol Bulut'un Alanya'dan öğrencisi olan Bakasetas.



Alanya'nın bu futbolcu için 4 milyon Euro bonservis talep ettiği kaydedilirken Bakasetas'ın da Sangare'de olduğu gibi 2022 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.



