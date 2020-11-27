Fenerbahçe, Süper Lig'de son 19 derbide 3 kez yenildi

Fenerbahçe son 5 yılda Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığı 19 lig derbisinde 5 galibiyet, 11 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Haber; AA
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Fenerbahçe, Süper Lig'de son 19 derbide 3 kez yenildi
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27 Kasım 2020 12:41
Fenerbahçe, Süper Lig'de Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı oynadığı son 19 derbide sadece 3 yenilgi yaşadı.

Süper Lig'in 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek sarı-lacivertliler, son 5 yılda oynadığı 19 lig derbisinde 5 galibiyet, 11 beraberlik aldı, 3 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı. 

- Ligde son 19 maçta Galatasaray'a 1, Beşiktaş'a 2 kez yenildi 

Fenerbahçe, bu süreçte Beşiktaş karşısında 2, Galatasaray karşısında ise 1 yenilgi yaşadı.

Sarı-lacivertliler, 27 Eylül 2015'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk olduğu Beşiktaş'a 3-2 kaybettikten sonraki 19 maçta siyah-beyazlılara 2, sarı-kırmızılılara ise bir kez mağlup oldu.

Fenerbahçe, söz konusu 19 maç içinde Beşiktaş'a 25 Şubat 2018'de Vodafone Park'ta 3-1 ve 19 Temmuz 2020'de aynı statta 2-0 mağlup olurken, Galatasaray'a 23 Şubat 2020'de Kadıköy'de 3-1 yenildi.

- Son 9 derbide 6 beraberlik

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 9 derbi maçta sahadan 6 kez bir puanla ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, 25 Şubat 2018'de Beşiktaş'a yenildikten sonra Galatasaray'la 5, siyah-beyazlılarla ise 4 kez ligde karşılaştı. Fenerbahçe, bu mücadelelerden 6'sında eşitliği bozamadı. 

- Beşiktaş'a karşı son 6 maçta 1 mağlubiyet 

Fenerbahçe, 29 Kasım Pazar günü konuk edeceği Beşiktaş karşısında son 6 resmi maçta sadece 1 kez yenilgi yaşadı.

Sarı-lacivertliler, ligde 25 Şubat 2018'de Vodafone Park'ta 3-1 yenildiği Beşiktaş ile daha sonra 2'si Türkiye Kupası, 4'ü lig olmak üzere 6 kez rakip oldu. 

Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda 3 beraberlik alırken, 2 galibiyet (biri hükmen) ve 1 yenilgi yaşadı.

İki takım arasında 3 Mayıs 2018'deki Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yarıda kalan maçın devamına siyah-beyazlı takım çıkmayınca, sarı-lacivertliler 3-0 hükmen galip sayılmıştı.



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