Fenerbahçe, Süper Lig'de MKE Ankaragücü'ne konuk olacak

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Pazar günü Ankaragücü'ne konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, Süper Lig'de MKE Ankaragücü'ne konuk olacak
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02 Eylül 2023 16:09
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'deki ilk iki maçından galibiyetle ayrılan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turları ile play-off karşılaşmalarında yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, başarılı gidişini sürdürmek istiyor.

Ligin ilk haftasında evinde ağırladığı Gaziantep FK'yı 2-1, ikinci haftada ise konuk olduğu Yılport Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek 2'de 2 yapan ve 6 puana ulaşan Fenerbahçe, Türk takımlarının Avrupa maçları nedeniyle 3. haftadaki Rams Başakşehir karşılaşmasının ertelenmesi sonrası 4. hafta mücadelesine, MKE Ankaragücü karşısında çıkıyor.

Bu maçtan galibiyetle ayrılmak isteyen sarı-lacivertliler, 3'de 3 yaparak yoluna devam etmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu ve Emre Mor'un maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.

 
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