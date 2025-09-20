20 Eylül
Gençlerbirliği-Eyüpspor
17:00
20 Eylül
M. United-Chelsea
19:30
20 Eylül
FC Groningen-Telstar
19:45
20 Eylül
FC Volendam-Excelsior
17:30
20 Eylül
Lens-Lille
22:05
20 Eylül
Brest-Nice
20:00
20 Eylül
Nantes-Rennes
18:00
20 Eylül
Udinese-AC Milan
21:45
20 Eylül
Verona-Juventus
19:00
20 Eylül
Bologna-Genoa
16:00
20 Eylül
Valencia-Athletic Bilbao
22:00
20 Eylül
Villarreal-Osasuna
19:30
20 Eylül
Alaves-Sevilla
19:30
20 Eylül
Real Madrid-Espanyol
17:15
20 Eylül
Girona-Levante
15:00
20 Eylül
Fulham-Brentford
22:00
20 Eylül
Wolves-Leeds United
17:00
20 Eylül
Antalyaspor-Kayserispor
20:00
20 Eylül
West Ham United-C.Palace
17:00
20 Eylül
Burnley-N. Forest
17:00
20 Eylül
Brighton-Tottenham
17:00
20 Eylül
Liverpool-Everton
14:30
20 Eylül
RB Leipzig-FC Köln
19:30
20 Eylül
Werder Bremen-Freiburg
16:30
20 Eylül
Hoffenheim-Bayern Munih
16:30
20 Eylül
Hamburger SV-FC Heidenheim
16:30
20 Eylül
Augsburg-Mainz 05
16:30
20 Eylül
Manisa FK-Esenler Erokspor
19:00
20 Eylül
A.Demirspor-Erzurumspor
19:00
20 Eylül
Vanspor FK-Sivasspor
16:00
20 Eylül
Keçiörengücü-Bodrum FK
16:00
20 Eylül
Trabzonspor-Gaziantep FK
20:00
20 Eylül
NAC Breda-Heracles
22:00

Fenerbahçe, Süper Lig'de Kasımpaşa'ya konuk olacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül'de Kasımpaşa ile karşılaşacak.

calendar 20 Eylül 2025 11:52 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2025 12:19
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, Süper Lig'de Kasımpaşa'ya konuk olacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül'de deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma 20.00'de başlayacak. Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği maçta Bersan Duran ve Mehmet Kısal yardımcı hakem olarak görev alacak.

Ligde çıktığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-lacivertlilerin 11 puanı bulunuyor.


Hafta içinde oynanan erteleme mücadelesinde Corendon Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, 90+3. dakikada yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Domenico Tedesco'nun öğrencileri, Kasımpaşa deplasmanında 3 puan hedefliyor.

 - FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

Kasımpaşa mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın sakatlığı sürüyor. Kolombiyalı futbolcu Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Meksika Milli Takımı'ndan sakat dönen Edson Alvarez, takımla birlikte çalışmalara başladı. Bu futbolcuyla ilgili son kararı teknik ekip verecek.

 - TEDESCO'NUN İLK DEPLASMAN SINAVI

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, sarı-lacivertli takımın başında ilk deplasman maçına Kasımpaşa karşısında çıkacak.

Fenerbahçe, Tedesco'nun göreve gelmesinin ardından evinde Trabzonspor'u 1-0 yenerken, erteleme mücadelesinde ise sahasında Corendon Alanyaspor'la 2-2 berabere kalmıştı.

-KASIMPAŞA ÇIKIŞ ARIYOR

Teknik direktör Şota Arveladze yönetimindeki lacivert-beyazlı takım, oynadığı 5 maçta birer galibiyet ve beraberlik ile 3 mağlubiyet sonucunda 4 puan topladı.

Ligde çıktığı 5 mücadelede 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan Fenerbahçe'nin ise 11 puanı bulunuyor.

Kasımpaşa'da sakatlığı bulunan Yusuf Barası, müsabakada görev yapamayacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
4 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.