Fenerbahçe, Süper Lig'de Gaziantep FK'yi konuk edecek

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2 Aralık Pazartesi günü Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Süper Lig'de Gaziantep FK'yi konuk edecek
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01 Aralık 2024 12:51
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazartesi günü sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek.

Ligde son 4 maçını kazanan ve son olarak hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Slavia Prag'ı mağlup eden sarı-lacivertliler, Gaziantep engelini de aşarak seriyi sürdürmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, haftaya 29 puanla 2. sırada girdi.

- Fenerbahçe'de 2 eksik

Fenerbahçe, Gaziantep FK maçında sakatlıkları nedeniyle 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Çağlar Söyüncü, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Hafif ağrısı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın durumuna ise maç saatinde karar verilecek.

- Djiku kart ceza sınırında

Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Alexander Djiku, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

30 yaşındaki Ganalı stoper, Gaziantep FK karşısında kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisine çıkamayacak.

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