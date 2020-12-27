Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu'nu andı

Fenerbahçe'de eski başkanlardan Şükrü Saracoğlu anıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu'nu andı
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27 Aralık 2020 13:54
Fenerbahçe Kulübü, eski başkanlardan Şükrü Saracoğlu'nun vefatının 67. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "16 yıl kulübümüze başkanlık yapmış ve 8 Türkiye şampiyonluğu kazanmış, adı stadımıza verilerek yaşatılan eski başkanımız Şükrü Saracoğlu'nu saygıyla anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Eski başbakanlardan Şükrü Saracoğlu, 1934-1950 yıllarında Fenerbahçe Kulübünün başkanlığını yapmıştı.





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