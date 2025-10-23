Fenerbahçe, Stuttgart'ı Kerem Aktürkoğlu ile yıktı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Stuttgart'ı konuk etti.



Chobani Stadı'nda oynanan müsabakayı temsilcimiz Fenerbahçe 1-0'lık skorla kazandı.



Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü dakika 34'te penaltıdan Kerem Aktürkoğlu kaydetti.



Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti. Stuttgart ise Avrupa'da üst üste ikinci mağlubiyetini alarak 3 puanda kaldı.



UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki maçında Fenerbahçe, Viktoria Plzen deplasmanına gidecek. Stuttgart, Feyenoord'u konuk edecek.









TEDESCO'NUN İLK 11'İ





UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Almanya temsilcisi Stuttgart'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Fatih Karagümrük maçına göre ilk 11'de 1'i zorunlu 4 değişikliğe gitti.İtalyan çalıştırıcı, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynanan müsabakada ilk 11'de görevlendirdiği Levent Mercan'ı UEFA listesinde yer almaması nedeniyle Stuttgart maçında oynatamadı.Tedesco, kaleci Tarık Çetin ile Çağlar Söyüncü ve Anderson Talisca'yı ise yedek soyundurdu.Domenico Tedesco, bu isimlerin yerlerine kaleci Ederson ile Milan Skriniar, Archie Brown ve Youssef En-Nesyri'yi ilk 11'de görevlendirdi.Stuttgart karşısında kalede Ederson'u oynatan Tedesco, savunma hattını Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'dan oluşturdu.Orta alanda Edson Alvarez ile İsmail Yüksek'i tercih eden Tedesco, hücum hattını Dorgeles Nene, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu'ndan oluşturdu. Genç çalıştırıcı, gol yollarında ise Youssef En-Neysri'ye güvendi.Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Fred Rodrigues, Jhon Duran, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın ve Anderson Talisca ise yedek soyundu.Fenerbahçe'de 21. dakikada savunma arkasına sarkan En-Nesyri ceza sahası sağ çaprazdan sert vurdu, kaleci Nübel yakın köşede gole izin vermedi.Stuttgart'ta El Khannous, ayağının tabanıyla Alvarez'in baldırına vurunca sarı kart gördü. El Khannous'un yaptığı sert faul VAR tarafından incelendi ve karar değişmedi.Kerem'in 32. dakikada sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Skriniar rakibinin müdahalesi ile yerde kalınca maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.34. dakikada penaltıda topun başına geçen Kerem topla kaleciyi ters köşelere gönderdi.İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.Temsilcimiz Fenerbahçe'de 49. dakikada Asensio ceza sahası sağ çaprazdan topu içeriye çevirdi, Kerem rakibini geçerek penaltı noktasının gerisinden vurdu, top savunmadan döndü. Dönen topa yayın içinden Kerem bir kez daha vurdu, top yandan dışarıya gitti.Nene, 60. dakikada merkezden topla birlikte ceza sahasına girdi ve gole giderken rakibinin müdahalesi ile yerde kalınca maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. Sonrasında yapılan VAR incelemesinde penaltı iptal edildi. Ofsayt.Stuttgart'ta Stiller ceza sahasında Alvarez ile mücadelesinde yerde kalınca maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. Sonrasında yapılan VAR incelemesinde penaltı iptal edildi.Karşılaşmayı temsilcimiz Fenerbahçe, 1-0'lık skorla kazandı.Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson, Stuttgart müsabakasına ilk 11'de başladı.Sakatlığı nedeniyle Samsunspor ve Fatih Karagümrük maçlarında takımını yalnız bırakan deneyimli kaleci, Stuttgart karşılaşmasında formasına kavuştu.Ederson, son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde sarı-lacivertlilerin Nice'i 2-1 mağlup ettiği mücadelede kaleyi korumuştu.Fenerbahçe'nin Kolombiyalı santrforu Jhon Duran, 2 ay sonra kadroda yer aldı.Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımından ayrı olan Duran, Stuttgart müsabakasıyla kadroya döndü.Son maçını UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 27 Ağustos'ta Benfica'ya karşı oynayan Duran, ilk 11'de son karşılaşmasına ise 23 Ağustos'ta Kocaelispor'a karşı çıkmıştı.Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Anderson Talisca, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ilk kez yedek soyundu.İtalyan çalıştırıcı, kırmızı kart cezalısı nedeniyle kadroda yer almadığı Dinamo Zagreb maçı dışında 1'i Avrupa Ligi, 6'sı lig olmak üzere 7 maçta da ilk 11'de görev verdiği Talisca'yı, Stuttgart maçında yedek soyundurdu.Fenerbahçe, Stuttgart karşısında 2 oyuncusundan yararlanamadı.Sarı-lacivertlilerde kadro dışı kararı alınan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.Alman ekibi Stuttgart'ın taraftarları, İstanbul'da takımlarını yalnız bırakmadı.Maça yoğun ilgi gösteren Alman taraftarlar, kendilerine ayrılan tribünün tamamını doldurdu.Fenerbahçe taraftarları, Stuttgart müsabakasına yoğun ilgi gösterdi.Müsabakadan saatler öncesinde stat ve civarında toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma öncesinde takımlarına tezahüratlarla destek oldu.Fenerbahçeli taraftarlar, tribünlerin tamamını doldurdu.Fenerbahçe yönetimi, maç öncesinde Stuttgart yöneticileri ile UEFA delegesini yemekte ağırladı.Çengelköy'deki bir restoranda gerçekleştirilen dostluk yemeğine sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyeleri Burçin Gözlüklü ve Taner Sönmezer ile Stuttgart Denetim Kurulu Başkanı Alexander Wehrle, yönetim kurulu üyesi Fabian Wohlgemuth ve UEFA Delegesi Peter Oskam katıldı.Yemeğin ardından karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasındaki Fenerbahçe-Stuttgart müsabakasının ilk yarısı, sarı-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.11. dakikada Asensio'nun baskısıyla topu kapan Nene, sağdan ceza sahasına girip ortasını yaptı. Arka direğe hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşunda kaleci Nübel meşin yuvarlağı kontrol etti.20. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla soldan atağa katılan Brown, ceza sahasına hareketlenen İsmail Yüksek'e ortasını yaptı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda kaleci Nübel topu kontrol etti.21. dakikada Asensio'nun pasında sağdan ceza sahasına giren En-Nesyri sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Nübel'den döndü. Dönen topu kapan Kerem Aktürkoğlu, Semedo'yu topla buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunda Nübel, gole izin vermedi.24. dakikada Fenerbahçe savunmasının hatalı pasında meşin yuvarlak Jaquez'de kaldı. Bu futbolcunun pasında topla buluşan El Khannouss, ceza sahası dışı sol çaprazından sert vurdu, kaleci Ederson topa sahip olarak gole izin vermedi.29. dakikada Stuttgart etkili geldi. Assignon'un ceza sahasına gönderdiği ortada Tomas kafayı vurdu, top Brown'dan sekti. Dönen topu önünde bulan Mittelstadt'ın ceza sahası sol çaprazında gelişine vuruşunda, Ederson topu tutarak gole izin vermedi.31. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Kerem Aktürkoğlu'nun soldan kullandığı korner atışında ceza sahasında Skriniar rakibiyle girdiği mücadelede yerde kalırken, hakem Jakob Kehlet, Stiller'in faul yaptığını belirterek penaltı noktasını gösterdi.48. dakikada Stuttgart etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Mittelstadt, son çizgiye inip penaltı noktası üzerine yerden ortaladı. Bouanani'nin sert şutunda Alvarez, kayarak topa müdahale ederek gole engel oldu.60. dakikada Alvarez'in uzun pasına hareketlenen Nene'nin kafa vuruşunda En-Nesyri meşin yuvarlağı yeniden Nene'yle buluşturdu. Bu futbolcu ceza sahası içinde Jaquez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Jakob Kehlet penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR uyarısı sonrasında ofsayt gerekçesiyle penaltı iptal edildi.66. Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı top Stiller'de kaldı. Bu futbolcu şutunu attığı sırada yerde kaldı. Bu pozisyonda hakem Jakob Kehlet, Alvarez'in müdahalesinde penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen Kehlet, penaltıyı iptal etti.82. dakikada Stuttgart hızlı geldi. Sol kanatta topla buluşan Tomas, ceza sahasına hareketlenen Deniz Undav'a pasını aktardı. Bu futbolcu bekletmeden vurdu ancak top yandan auta gitti.ChobaniJakob Kehlet, Lars Hummelgaard, Wollenberg Rasmussen (Danimarka)Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail Yüksek, Nene (Dk. 80 Oğuz Aydın), Asensio (Dk. 82 Szymanski), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 87 Talisca), En-Nesyri (Dk. 87 Duran)Nübel, Assignon, Jaquez (Dk. 86 Jeltsch), Chabot, Hendriks (Dk. 77 Leweling), Atakan Karazor (Dk. 77 Nartey), Stiller, Bouanani (Dk. 63 Deniz Undav), Tomas (Dk. 86 Führich), Mittelstadt, El KhannoussDk. 34 Kerem Aktürkoğlu (Penaltıdan) (Fenerbahçe)Dk. 21 El Khannouss, Dk. 31 Stiller, Dk. 90+8 Deniz Undav (Stuttgart), Dk. 26 Alvarez, Dk. 45+4 Semedo, Dk. 82 Oosterwolde, Dk. 85 Skriniar, Dk. 89 Duran, Dk. 90+8 İsmail Yüksek (Fenerbahçe)