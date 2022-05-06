Fenerbahçe stoperlerinden dev gelir bekliyor

Önümüzdeki sezon Süper Lig'e şampiyonluk hedefiyle başlayacak olan Fenerbahçe, Avrupa kulüplerinin transfer listelerinde yer alan Kim Min-Jae ve Attila Szalai'yi 1 yıl daha takımda tutmak istiyor.



Sarı lacivertliler, iki oyuncunun gelecek sezon da kadroda kalmasını sağlayarak hem sahada gösterecekleri performansla şampiyonluğa ulaşmayı hem de bugünkünden daha yüksek paralara satmayı planlıyor.



Toplam maliyet: 5.2 milyon Euro



Sarı lacivertlilerin bu yöndeki çabalarına karşın Attila Szalai ile Kim Min-Jae, Avrupa'ya transfer olmak istediklerini bildirir ve bunda ısrar ederse iki futbolcuya, "Bonservisinizi 15 milyon Euro olarak belirledik. Daha düşük teklifler için masaya dahi oturmayacağız" denilecek. Fenerbahçe Kulübü, Szalai'yi Ocak 2021'de 2.2 milyon euroya, Kim'i de bu sezon 3 milyon euroya almıştı.



Napoli ve Atletico takipte



Transfermarkt verilerine göre Szalai'nin piyasasa değeri 13.5 milyon euro, Kim'in ise 11 milyon euro ancak sarı lacivertli yönetim 15 milyon Euro'nun altına inmemekte kararlı. Szalai'ye Atletico Madrid ve Napoli'nin talip olduğu biliniyor. Serie A takımlarından Napoli'nin Kim Min-Jae'yi de takip ettiği biliniyor.





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