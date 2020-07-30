Fenerbahçe stoperi Süper Lig'den buldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için yeni bir iddia geldi.



TRT Spor'un haberinde, defansa kesinlikle takviye yapacak olan sarı-lacivertlilerin, bu sezon Erol Bulut'un teknik direktörlüğündeki Alanyaspor ile istikrarlı bir performans gösteren Steven Caulker'in peşine düştüğü kaydedildi.



Fenerbahçe'nin, 28 yaşındaki stoper için Akdeniz ekibi ile ilk teması yaptığı ve alternatifler değerlendirildikten sonra sonra kararın verileceği belirtildi.



Alanyaspor'un geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Caulker'in 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor. İngiliz oyuncu, bu sezon Alanyaspor'da 37 maça çıktı ve 1 gol, 6 asistlik skor katkısı yaptı.



Tottenham altyapısından yetişen Caulker'in kariyerinde QPR, Swansea, Liverpool, Bristol City ve Dundee United takımları yer alıyor.



