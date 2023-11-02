Fenerbahçe stoper krizinin çözümünü İspanya'da buldu

Fenerbahçe'de son dönemde yaşanan sakatlıklar sebebiyle devre arasında takviye yapmaya hazırlanan yönetim gözünü İspanya'ya çevirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe stoper krizinin çözümünü İspanya'da buldu
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02 Kasım 2023 08:36
Fenerbahçe'de stoper bölgesinde artan sakatlıklar sonrası yönetim transfer için düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler'in elindeki stoperlerden Serdar Aziz, Luan Peres, Alexander Djiku ve Rodrigo Becao sakat.

Fenerbahçe Yönetimi devre arasında kesinlikle bir stoper takviyesi yapma kararı aldı.

İLK HEDEF HERMOSO

Sarı-lacivertli ekipte gündeme gelen ilk isim ise Atletico Madrid'in 28 yaşındaki savunmacısı Mario Hermoso oldu. Fenerbahçe sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İspanyol futbolcunun menajeriyle temasa geçti.

Görüşme olumlu geçince Atletico Madrid'e sunmak için teklif hazırlığına başlandı. Sol ayağını kullanan 1.84 metre boyundaki Hermoso, İspanya Milli Takımı formasını da beş kez giydi.

2 ADAY DAHA VAR

Ayrıca Fenerbahçe, Fluminense forması giyen Nino ile ve CSKA Moskova'da top koşturan Willyan Rocha ile de ciddi şekilde ilgileniyor. 

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