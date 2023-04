Fenerbahçe 'Spor Kulübü'; Dünyada eşi benzeri yok

Tam 11 farklı branşta faaliyet gösteren Fenerbahçe Spor Kulübü, tarihinin en önemli günlerinden birini yaşadı. 5 Nisan Perşembe akşamı yani önceki gün sarı-lacivertli kulüp unutulmayacak bir güne tanıklık etti.



3 farklı branşta 3 farklı kritik maç oynandı. Aynı saatlerde başlayan bu maçlarda 3 farklı zafer alındı. Kadınlar voleybolda Avrupa'nın en önemli kupası olan CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçına çıkan Fenerbahçe OPET, VakıfBank deplasmanında set bile vermedi, final yolunda dev bir adım attı. Kulüpte 'Sarı Melekler' olarak bilinen kadın voleybol takımı 13 Nisan Perşembe günü rövanşa çıkacak ve sadece 2 set bile alması final vizesi için yetecek.



Daha sonra Kadıköy'de futbol takımı sahaya geldi. Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kayserispor'u evinde 4-1 yenen sarı-lacivertliler, yarı final vizesini aldı.



Aynı saatlerde Ataşehir'de basketbol takımı Avrupa basketbolunun en önemli ligi olan Euroleague'de son derece önemli bir müsabaka oynadı. Ezeli rakibi Anadolu Efes'i konuk eden Fenerbahçe Beko, 103-86'lık galibiyetle taraftarlarını sevindirdi. Aynı günde 3 farklı branşta maçlar oynayan Fenerbahçe, dünyada kolay kolay rast gelinmeyecek tarihi bir gün yaşadı.



TARAFTAR HER YERDE



Aynı gün içinde 3 farklı branşta maçlara çıkan Fenerbahçe'yi taraftarları yalnız bırakmadı. VakıfBank deplasmanındaki voleybol maçında kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, destekleriyle dikkat çekti. Basketbolda da Ataşehir kapalı gişe oldu ve tüm biletler tükendi. Futbol maçında da 20 bini aşkın taraftar maça geldi. Maçların iftar saatine yakın olması ve yoğun yağmura rağmen taraftarlar 3 farklı maça da gitti.



13-14 NİSAN'DA HEYECAN DORUKTA



Sarı-lacivertli kulüp için gelecek hafta da birçok önemli müsabaka oynanacak. 13 Nisan Perşembe akşamı Fenerbahçe Opet ve Fenerbahçe Beko takımları Avrupa'da kritik sınavlar verecek. Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında VakıfBank'ı Burhan Felek Spor Salonu'nda konuk edecek, mücadele 19.00'da başlayacak.



Fenerbahçe Beko da Euroleague'de normal sezonun son maçında TSİ 20.00'da Sırbistan'da Kızılyıldız'a konuk olacak. 14 Nisan Cuma günü ise Kadınlar Euroleague'de Final Four heyecanı başlayacak. Fenerbahçe Alagöz Holding, Çekya'da TSİ 16.00'da İtalyan ekibi Beretta Familia Schio ile yarı finalde karşı karşıya gelecek.



İLKLERİ YAŞATTI



Daha önce benzer bir başarı öyküsü yine Fenerbahçe'de yaşanmıştı. 2013-14 sezonunda hem kadın hem de erkek voleybol takımları aynı günde Avrupa şampiyonluğunu elde etmişti.



Kadın Voleybol takımı CEV Kupası'nı kaldırırken Erkek Voleybol takımı da CEV Challenge Kupası'nı kazanmıştı. Yine 2010-11 sezonunda bu kez Fenerbahçe bünyesinde bulunan futbol, kadın ve erkek basketbol, kadın ve erkek voleybol takımları lig şampiyonlukları kazanmıştı, 5 farklı branşta 5 şampiyonluk yaşayan ilk kulüp Fenerbahçe olmuştu.



2017'de Mayıs ayında erkek basketbol takımı Avrupa'nın en büyük kupası Euroleague'i kazanırken, 2 ay sonra da Fenerbahçe'nin sporcusu Ramil Guliyev, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 200 metre erkeklerde şampiyon olmuştu. Erkek basketbol takımı Euroleague'de 5 kez üst üste, kadın basketbol takımı da 3 kez üst üste Euroleague'de Final Four yaparak yine bir ilke imza attı. 2017'de ise hem erkek hem de kadın basketbol takımları Euroleague'de final oynadı.





