Haber Tarihi: 13 Aralık 2023 16:53 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 16:53

Fenerbahçe-Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta? - Fenerbahçe-Spartak Trnava maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubunun 6. ve son haftasında Slovakya ekibi Spartak Trnava ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Spartak Trnava maçı hazırlıkları devam ederken, maça dair bilgiler de futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe-Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta? - Fenerbahçe-Spartak Trnava maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11

Fenerbahçe-Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta? - Fenerbahçe-Spartak Trnava maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu son hafta maçında sahasında Slovakya ekiplerinden Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek. Konferans Ligi gruplarında oynadığı 5 maçtan 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı sahasında yenip gruplardan çıkmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 

FENERBAHÇE-SPARTAK TRNAVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta mücadelesinde yarın Ülker Stadyumu'nda Slovakya'nın Spartak Trnava ekibiyle karşı karşıya gelecek. Maçın başlama saati 20.45, ve mücadele EXXEN üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

Fenerbahçe'nin gruptaki durumu oldukça kritik. Şu ana kadar oynadığı 9 maçın 7'sini kazanan sarı-lacivertli ekip, son 2 maçında Ludogorets ve Nordsjaelland'a mağlup oldu. Bu sonuçlarla 9 puana gerileyen Fenerbahçe, üçüncü sıraya geriledi. Ancak lider Nordsjaelland ve ikinci sıradaki Ludogorets'in karşılaşacağı maç berabere biterse ve Fenerbahçe kendi maçını kazanırsa, gruptan çıkmaya hak kazanacak.

Sarı-lacivertli takımda Spartak Trnava maçında sakat olan Becao ve Zajc'ın forma giymesi beklenmiyor. Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş'ın durumu ise maç saatinde belli olacak. İsmail Kartal, ideal kadroyla sahaya çıkmayı planlıyor ve Tadic ile Szymanski'nin yine önemli roller üstlenmelerini bekliyor. Tadic bu sezon 11 gol atarken, 7 asist yaparak 18 gole katkı sağladı. Szymanski ise 11 gol ve 10 asistle dikkat çekti.
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