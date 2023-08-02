Fenerbahçe sözleşmesini uzattı!

Fenerbahçe, Miha Zajc ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe sözleşmesini uzattı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Ağustos 2023 20:40
Son güncelleme 02 Ağustos 2023 20:45
Fenerbahçe, sözleşmesi biten Miha Zajc ile 3 yıllık yeni kontrat imzalandığını açıkladı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Kulübümüz, 2018-2019 sezonundan bu yana formamızı giyen Sloven milli futbolcu Miha Zajc'ın sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Başarılı orta saha oyuncusu, 2025-2026 sezonunun sonuna kadar Futbol A Takımımızın formasını giyecek.

Kulübümüzde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ile Sportif Direktörümüz Mario Branco da hazır bulundu."

TARAFTARA MESAJI

Miha Zajc, yeni sözleşme imzalanmasının ardından, "Sonunda geri döndüm ve çok mutluyum. Bir an önce takıma katılıp çalışmalara başlamak istiyorum. Umarım çok güzel bir sezon geçiririz. Taraftarların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Onlara tekrar iyi performansımı göstermek istiyorum. Her zaman arkamızda olduklarını biliyoruz. Tüm sezon bizi aynı şekilde desteklemeye devam etmelerini çok istiyoruz." şeklinde konuştu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery