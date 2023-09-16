Fenerbahçe sözleşmelerini donduruyor

16 yabancı oyuncusu bulunan Fenerbahçe, Luan Peres ve Lincoln Henrique'nin sözleşmesini dondurmayı planlıyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe sözleşmelerini donduruyor
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16 Eylül 2023 13:59
Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı hesabı tamamlandı.

Omar Fayed'in kiralanması sonrasıyla yabancı sayısı 16'ya inen sarı lacivertliler Luan Peres ve Lincoln Henrique'nin sözleşmelerini dondurmaya hazırlanıyor.

Böylece sayı, TFF'nin sınırı olan 14'e inecek. Peres önümüzdeki günlerde ameliyat olacakken, sakatlığını atlatan Lincoln ise güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Sarı-lacivertli ekip, bu isimleri devre arası yeniden değerlendirebilir. 



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