Fenerbahçe sözleşmelerini donduruyor

Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı hesabı tamamlandı.
Omar Fayed'in kiralanması sonrasıyla yabancı sayısı 16'ya inen sarı lacivertliler Luan Peres ve Lincoln Henrique'nin sözleşmelerini dondurmaya hazırlanıyor.
Böylece sayı, TFF'nin sınırı olan 14'e inecek. Peres önümüzdeki günlerde ameliyat olacakken, sakatlığını atlatan Lincoln ise güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.
Sarı-lacivertli ekip, bu isimleri devre arası yeniden değerlendirebilir.
Omar Fayed'in kiralanması sonrasıyla yabancı sayısı 16'ya inen sarı lacivertliler Luan Peres ve Lincoln Henrique'nin sözleşmelerini dondurmaya hazırlanıyor.
Böylece sayı, TFF'nin sınırı olan 14'e inecek. Peres önümüzdeki günlerde ameliyat olacakken, sakatlığını atlatan Lincoln ise güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.
Sarı-lacivertli ekip, bu isimleri devre arası yeniden değerlendirebilir.