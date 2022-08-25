Fenerbahçe, Sörloth'tan ümidini kesmedi!

Fenerbahçe'de santrfor transferi için yoğun bir uğraş veriliyor. Temaslarını sürdüren Kanarya, Alexander Sörloth'tan ümidini kesmedi. Norveçli golcü istediği yıllık ücreti düşürürse masaya oturulacak. Sörloth'un istediği paraya en çok yaklaşan kulübün Fenerbahçe olduğu belirtiliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe, Sörloth'tan ümidini kesmedi!
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25 Ağustos 2022 12:52
Santrfor transferi için yoğun uğraş veren Fenerbahçe, Alexander Sörloth için de hala devrede...

Leipzig'in kadroda düşünmediği Norveçli forvette en büyük sorunun yıllık 3.5 milyon euro garanti ücret istemesi olduğu iddia edildi. Eğer Sörloth, rakamı 2.5 milyon euro seviyelerine çekerse transfer olasılığı yükselecek.

EN YAKIN FENERBAHÇE

26 yaşındaki oyuncunun önceliği Avrupa'da kalmak olsa da istediği paraya en çok yaklaşan takımın Fenerbahçe olduğu belirtiliyor.

SÖZLEŞMESİ 2025'TE BİTİYOR

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Sörloth'un Leipzig'deki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.  




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