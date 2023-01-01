Fenerbahçe, Sörloth için nabız yokluyor!

Joao Pedro'nun yokluğunda bu bölgeyi marka bir isimle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Alexander Sörloth için nabız yokluyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe, Sörloth için nabız yokluyor!
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01 Ocak 2023 13:56
Fenerbahçe, Joao Pedro'nun yokluğunda bu bölgeyi marka bir isimle güçlendirmek istiyor. Hedefteki oyunculardan biri de Süper Lig'de gol krallığı yaşamış olan Alexander Sörloth.

RB Leipzig'den Real Sociedad'a kiralanan Norveçli yıldız 17 maçta 8 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

FENERBAHÇE NABIZ YOKLUYOR

Sörloth için Kanarya nabız yokluyor. Tecrübeli golcünün Türkiye'ye gelmek için 3 milyon euro maaş istediği öğrenildi. 

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