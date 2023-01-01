Fenerbahçe, Joao Pedro'nun yokluğunda bu bölgeyi marka bir isimle güçlendirmek istiyor. Hedefteki oyunculardan biri de Süper Lig'de gol krallığı yaşamış olan Alexander Sörloth.
RB Leipzig'den Real Sociedad'a kiralanan Norveçli yıldız 17 maçta 8 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
FENERBAHÇE NABIZ YOKLUYOR
Sörloth için Kanarya nabız yokluyor. Tecrübeli golcünün Türkiye'ye gelmek için 3 milyon euro maaş istediği öğrenildi.
RB Leipzig'den Real Sociedad'a kiralanan Norveçli yıldız 17 maçta 8 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
FENERBAHÇE NABIZ YOKLUYOR
Sörloth için Kanarya nabız yokluyor. Tecrübeli golcünün Türkiye'ye gelmek için 3 milyon euro maaş istediği öğrenildi.