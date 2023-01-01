Fenerbahçe, Joao Pedro'nun yokluğunda bu bölgeyi marka bir isimle güçlendirmek istiyor. Hedefteki oyunculardan biri de Süper Lig'de gol krallığı yaşamış olan Alexander Sörloth.RB Leipzig'den Real Sociedad'a kiralanan Norveçli yıldız 17 maçta 8 gol, 2 asistlik performans sergiledi.Sörloth için Kanarya nabız yokluyor. Tecrübeli golcünün Türkiye'ye gelmek için 3 milyon euro maaş istediği öğrenildi.