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Fenerbahçe, Sopron Basket'i konuk edecek

Sarı-lacivertlilerin kadın basketbol takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu üçüncü maçında 7 Kasım Çarşamba günü Macaristan temsilcisi Sopron Basket'i konuk edecek.

Kaynak: AA
Fenerbahçe, Sopron Basket'i konuk edecek
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06 Kasım 2018 13:08
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe, grubundaki üçüncü maçında 7 Kasım Çarşamba günü Macaristan temsilcisi Sopron Basket ile karşı karşıya gelecek.

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.

B Grubu'ndaki ilk maçta Olympiakos'u 63-54 yenen, ikinci maçında Perfumerias Avenida'ya 88-82 mağlup olan Fenerbahçe, averajla 7. sırada bulunuyor.

Sopron Basket ise grupta 1 galibiyet ve 1 yenilgi ile 6. sırada yer alıyor.

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