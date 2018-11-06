Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe, grubundaki üçüncü maçında 7 Kasım Çarşamba günü Macaristan temsilcisi Sopron Basket ile karşı karşıya gelecek.Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.B Grubu'ndaki ilk maçta Olympiakos'u 63-54 yenen, ikinci maçında Perfumerias Avenida'ya 88-82 mağlup olan Fenerbahçe, averajla 7. sırada bulunuyor.Sopron Basket ise grupta 1 galibiyet ve 1 yenilgi ile 6. sırada yer alıyor.