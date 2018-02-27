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Fenerbahçe, Sopron Basket karşısında avantaj peşinde

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Çarşamba günü Macar ekibi Sopron Basket ile karşılaşacak

Kaynak: AA
Fenerbahçe, Sopron Basket karşısında avantaj peşinde
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27 Şubat 2018 12:06
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Çarşamba günü Macar ekibi Sopron Basket'e konuk olacak.

Macaristan'ın Sopron şehrinde Novomatic Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.

B Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak A Grubu'nun 2. bitiren Macar temsilcisiyle eşleşen sarı-lacivertliler, Çarşamba günü kazanması durumunda, eşleşmede saha ve seyirci avantajını ele geçirecek.

Seride 2 galibiyete ulaşan takım adını Dörtlü Final'e yazdıracak. Serinin ikinci maçı 7 Mart Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak. Gerekirse üçüncü maç yine Macaristan'da 14 Mart Çarşamba günü yapılacak ve tur atlayan ekip belli olacak.

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