Fenerbahçe sonrası Sinan Bolat'a büyük şok!

Fenerbahçe'ye transferine izin verilmeyen kaleci Sinan Bolat, kulübü Gent'e tepki olarak sözleşme uzatma teklifini geri çevirmişti. Milli file bekçisi, bu gelişme sonrası adeta formayı unuttu ve takımının oynadığı son 3 maçta kulübede yer aldı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe sonrası Sinan Bolat'a büyük şok!
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23 Şubat 2022 12:28
Fenerbahçe'ye transferinin olumsuz sonuçlanması sonrası Gent kulübü yetkililerine tavır alan ve Belçika ekibi ile sözleşme uzatmayan Sinan, bunun üzerine formasını kaptırmaktan kurtulamadı.

Gent kulübü ile son olarak 25 Ocak'taki Oostende maçına ilk 11'de başlayan ve ardından 3 maçta yedek kulübesinde yer alan Sinan Bolat, formasını Davy Roef'e kaptırdı.

Sinan transfer süre öncesinde ise bu sezon Gent ile 39 maça çıkmış ve bunların tamamında ilk 11'de yer almıştı.

Bu sezon Gent formasıyla çıktığı maçlarda çok başarılı maçlar çıkaran Sinan'ın yedek kalmasının idari bir karar olduğu belirtilirken, tecrübeli file bekçisinin rotasının sezon sonu Fenerbahçe olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Berke Özer, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olmasına karşın yeni sözleşme imzalamamıştı. Sarı-Lacivertli kurmaylar yeni sezonda yedek kaleciyi tecrübeli bir isimden seçmek istiyor.

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