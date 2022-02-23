Fenerbahçe'ye transferinin olumsuz sonuçlanması sonrası Gent kulübü yetkililerine tavır alan ve Belçika ekibi ile sözleşme uzatmayan Sinan, bunun üzerine formasını kaptırmaktan kurtulamadı.



Gent kulübü ile son olarak 25 Ocak'taki Oostende maçına ilk 11'de başlayan ve ardından 3 maçta yedek kulübesinde yer alan Sinan Bolat, formasını Davy Roef'e kaptırdı.



Sinan transfer süre öncesinde ise bu sezon Gent ile 39 maça çıkmış ve bunların tamamında ilk 11'de yer almıştı.



Bu sezon Gent formasıyla çıktığı maçlarda çok başarılı maçlar çıkaran Sinan'ın yedek kalmasının idari bir karar olduğu belirtilirken, tecrübeli file bekçisinin rotasının sezon sonu Fenerbahçe olmasına kesin gözüyle bakılıyor.



Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Berke Özer, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olmasına karşın yeni sözleşme imzalamamıştı. Sarı-Lacivertli kurmaylar yeni sezonda yedek kaleciyi tecrübeli bir isimden seçmek istiyor.





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