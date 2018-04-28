Fenerbahçe son düzlükte gaza bastı!

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Ligde bitime 4 hafta kala, 4. sırada olmasına rağmen matematiksel olarak şampiyonluk şansı olanözellikle yakalanan çıkış dikkat çekiyor.Son 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik elde ederek yeniden çıkışa geçen sarı-lacivertliler, sezonun en iyi noktasına ulaştı. Hem takım performansı olarak hem de bireysel anlamda yaşanan pozitif gelişimler göze çarptı.Tek tek yapılan analizlerde, mevkiilerin geçirdiği gelişim de bu başarıya doğrudan etki ediyor.Sezonun ilk yarısında forvetlerini hiç kullanamayan Aykut Kocaman, sezonun ikinci yarısıyla beraber önce Jose Fernandao daha sonra da Roberto Soldado ile verim aldı. Janssen'in uzun süreli sakatlığına rağmen forvette Soldado ile Fernandao şu ana kadar 13 maçta 9 gol attı. Sezonun ilk yarısında forvetler 5 gol atmıştı.Savunmada da yaşanan verim dikkat çekti, son 5 maçta sadece 2 gol yiyen sarı-lacivertli takımda Volkan Demirel de en parlak haftalarını geçirdi. Bireysel anlamda bakıldığında Aatif Chahechouhe, son 5 maçında 4 gol attı. Yine diğer isimler; Giuliano, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım ve Josef de Souza ciddi anlamda gelişim kaydetti.Son 5 karşılaşmada rakip filelere 16 gol bırakan Aykut Kocaman'ın takımı, istikrar da sağladı. Son 5 haftada hep aynı 11 sahada bulundu.