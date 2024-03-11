Fenerbahçe, son dört iç saha maçında geriden geldi!

Fenerbahçe, iç sahada oynadığı son 4 karşılaşmada yenik duruma düşmesine rağmen sahadan puan ve puanlarla ayrılmayı başardı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, son dört iç saha maçında geriden geldi!
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11 Mart 2024 14:44
Fenerbahçe, Süper Lig'de son 4 iç saha maçında ilk golü kalesinde görmesine rağmen karşılaşmaları yenilmeden tamamlamayı başardı.

Ligin 23'üncü haftasında MKE Ankaragücü, 27'nci haftasında Kasımpaşa ve 29'uncu haftasında Pendikspor'a karşı ilk golü kalesinde gören sarı-lacivertliler, bu maçlardan sırasıyla 2-1, 2-1 ve 4-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe, 25'inci haftadaki Alanyaspor maçında ise 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 öne geçmiş ancak mücadelenin 2-2 bitmesine engel olamayarak sahadan 1 puanla ayrılmıştı.

 
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