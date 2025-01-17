Fenerbahçe son 7 sezonda savunmadaki ideal ikilisini bulamadı

Ara transferde 2 stoper birden almak isteyen ve 30 milyon euro'yu gözden çıkaran Fenerbahçe, son 7 sezonda savunmanın ortasına tam 40 milyon euro harcadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe son 7 sezonda savunmadaki ideal ikilisini bulamadı
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17 Ocak 2025 10:32
Çok hareketli bir ara transfer dönemi geçirmeye hazırlanan Fenerbahçe özellikle savunmasını neredeyse baştan aşağıya değiştirmeye çalışıyor. Geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi bu sezon da stoperlerin performansından dolayı sıkıntı yaşayan Sarı-Lacivertliler'de Rodrigo Becao sakatlanarak sezonu kapatmıştı.

HEPSİ BEKLENTİLERİN UZAĞINDA

Takımdaki diğer isimlerden Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Samet Akaydın da şu ana kadar beklentilerin uzağında kaldı.

Yönetim bu nedenle teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu sonrasında iki stoper takviyesi birden yapmak için harekete geçerken 30 milyon Euro'luk da bütçe ayrıldı.

Fenerbahçe'nin uzun süredir kanayan yarayı tedavi edip etmeyeceği belirsizliğini korurken, Ali Koç döneminde tam 17 stoper transferi yapılması dikkat çekiyor.

LİSTENİN ZİRVESİNDE ÇAĞLAR VAR

Sarı-Lacivertliler bu takviyeler için yaklaşık 40 milyon Euro bonservis ve kira ödemesi yaparken, maaşlarla birlikte fatura 80 milyon Euro'ya ulaştı. Çağlar Söyüncü toplam 10.5 milyon Euro'luk maliyetiyle listenin ilk sırasında yer alırken, Becao için 8.3 milyon Euro, Luan Peres için 5.2 milyon Euro, Marcel Tisserand için de 4 milyon Euro bonservis bedeli ödenmişti.

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