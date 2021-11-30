Fenerbahçe son 6 haftada sadece Galatasaray'a karşı başardı

Fenerbahçe'de geleceği tartışılan teknik direktör Vitor Pereira, ligde son 6 maçta sadece bir galibiyet alabildi. O da geçen hafta Galatasaray'a karşı oldu.



Bu süreçte Trabzonspor, Alanyaspor ve Konya'ya yenilen sarı-lacivertliler, Kayseri ve Göztepe ile berabere kaldı. 13 puan kaybedip hayal kırıklığı yaşattı.



REHA KAPSAL'IN YORUMLARI



"Fenerbahçe'nin futbol kamuoyunda en önemli meselesi haline gelen, saha içindeki üçlüden dörtlüye dönmesi ve bu sistemin Fenerbahçe'ye getireceği artı ve eksileri yaklaşık G.Saray derbisinden önce herkesin dilinde olan ve buna da devamlı rakamlar üzerinden eleştirilmesi veya rakamı doğru olarak Pereira anlarsa, dörtlüye dönerse bütün oyundaki hücum ve savunma sıkıntıları biteceği dile getirildi. Maalesef futbolda çok az önem arz eden ama bizim ülkemizde geniş yer tutan, gündem yaratılan ve böyle olunca başarının geleceği zannedilen bir futbol iklimine sahibiz. Pereira da buna acilen uyup dörtlü savunmaya dönüp, Göztepe maçında Galatasaray derbisi gibi 4-3-3 dizilişiyle çıktı."



"Bu dörtlünün savunma merkezinde Szalai'nin oynamadığı bir düzeni yaratmak herhalde bir antrenör için başarıdır. Orta sahada Meyer, Zajc ve Crespo birbirini tamamlamadığı gibi üçü de Fenerbahçe'nin bırakın orta sahası olmayı, çoğu Anadolu takımında bile forma giyecekleri soru işareti olan oyuncular. Mesut derbide gol attı, bundan sonra maçlarda atabilir ama sürdürülebilir bir başarısı olması çok zor gibi görünüyor. Çünkü performans yaşı Mesut'un geçmiş durumda. Bu da saha içinde net bir şekilde görülüyor. Pereira'nın hücum aksiyonlarının hepsinde olan İrfan'ı çıkartmasının nedeni; Mesut'u oyundan çıkarmaya gücünün yetmediğinden böyle bir hamle yaptı. Bir antrenör için doğru olmadığı gibi aynı zamanda oyuncular tarafından da güvenilirliği tartışılır duruma da gelmiştir."





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