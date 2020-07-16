Fenerbahçe sol bekini Türkiye'de buldu!

Gelecek sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi.



Geçtiğimiz yaz transfer döneminde sol beke Kolarov'u almak için büyük uğraş sarf eden ancak başarılı olamayan Fenerbahçe, daha sonra bir başka yıldız Ricardo Rodriguez için girişimde bulunmuş ancak sonuç alamamıştı.



Hasan Ali'nin sakatlığı ve bu bölgeye transfer yapılamaması nedeniyle sol bekten bir türlü verim alamayan sarı-lacivertli kulübün gündemine Beşiktaşlı Caner Erkin gelmişti ancak anlaşma sağlanamamıştı. 'Sportif Direktör' olması beklenen Emre Belözoğlu'nun önderliğinde yeniden yapılanacak Fenerbahçe yönetimi aradığını Süper Lig'de buldu.



RESMİ TEKLİF YAPILDI



Süper Lig'de Kasımpaşa forması giyen Oussama Haddadi için resmi girişimde bulundu. Bonservisi Suudi Arabistan'ın Al Ettifaq (El İttifak) takımında bulunan Tunuslu sol bek, Ocak ayı transfer döneminde Kasımpaşa tarafından kiralamıştı.



Süper Lig'de 14 maçta forma giyen 28 yaşındaki oyuncu, Kayserispor maçında 2, Ankaragücü, Denizlispor ve Göztepe müsabakalarında ise 1'er olmak üzere toplam 5 asiste imza attı.



Fenerbahçe'nin Haddadi'nin kulübüyle görüşmelere başladığı ve Suudi Arabistan ekibine resmi teklif sunduğu öğrenildi.



