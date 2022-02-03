Fenerbahçe sol beke Eren Elmalı'yı istiyor

Fenerbahçe'nin sol bek mevkiisi için Kasımpaşalı Eren Elmalı'yla görüşmelere başladığı aktarıldı.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe sol beke Eren Elmalı'yı istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Şubat 2022 01:52
Sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin Kasıpaşa'dan Eren Elmalı ile görüşmelere başladığı belirtildi.

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, bu sezon Kasımpaşa'da istikrarlı bir görüntü çizen Eren Elmalı için ilk görüşmelerini gerçekleştirdi. Fildişi Sahilli Konan'ın transferinden imza parası nedeniyle vazgeçen sarı lacivertlilerin Eren transferini bitirerek sol bek için alternatif üretmeye çalıştığı kaydedildi.

Eren Elmalı bu sezon Kasımpaşa'da 21'i Süper Lig'de olmak üzere 23 maça çıktı ve toplam 2 asist üretti. 21 yaşındaki oyuncu 1,80 boyunda ve Kartalspor altyapısında yetişerek Kasımpaşa altyapısına 2018'de dahil olmuştu.

Elmalı ayrıca Ümit Milli Takım'da da 4 kez forma giymişti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.