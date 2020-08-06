Fenerbahçe, Smolov'u kiralamak istiyor!

Rus Milli Takımı'nda 39 maçta 14 golü bulunan Smolov 30 yaşında ve 1.86 boyunda. Güncellenmiş piyasa değeri ise 7 milyon Euro.

TFF'nin açıkladığı limitler sonrasında sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'nin Lokomotiv Moskova'da forma giyen Rus golcü Smolov'u kiralamak için girişimlerde bulunduğu ortaya çıktıBu sezon Celta Vigo'da kiralık olarak forma giyen ve sezon sonunda Lokomotiv Moskova'ya geri dönen Smolov için sarı lacivertliler devreye girdi.A Spor'un haberine göre, Fenerbahçe yönetimi Smolov'u kiralık olarak kadrosuna katmak için uğraşıyor