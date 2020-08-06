Fenerbahçe, Smolov'u kiralamak istiyor!

Yeni sezon için golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Rus ekibi Lokomotiv Moskova'da forma giyen ve sezonu kiralık olarak İspanya ekibi Celta Vigo'da geçiren Fedor Smolov'u kiralamak için harekete geçti.

Fenerbahçe, Smolov'u kiralamak istiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ağustos 2020 07:05
TFF'nin açıkladığı limitler sonrasında sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'nin Lokomotiv Moskova'da forma giyen Rus golcü Smolov'u kiralamak için girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı

Bu sezon Celta Vigo'da kiralık olarak forma giyen ve sezon sonunda Lokomotiv Moskova'ya geri dönen Smolov için sarı lacivertliler devreye girdi.

A Spor'un haberine göre, Fenerbahçe yönetimi Smolov'u kiralık olarak kadrosuna katmak için uğraşıyor

PİYASA DEĞERİ 7 MİLYON EURO

Rus Milli Takımı'nda 39 maçta 14 golü bulunan Smolov 30 yaşında ve 1.86 boyunda. Güncellenmiş piyasa değeri ise 7 milyon Euro.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için