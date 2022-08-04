Fenerbahçe Slovacko maçı Exxen izle, FB maçı linki

FENERBAHÇE SLOVACKO MAÇI CANLI, TIKLAYIN

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Çekya'nın Slovacko takımını ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek. Karşılaşma Exxen'den canlı yayınlanacak.

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına elenerek, yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinden devam etmek zorunda kalmıştı.

Fenerbahçe, 11 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde seyircisi önünde avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, cezalı olduğu için forma giyemedi. Sakatlığı bulunan Altay Bayındır da kadroda yer almadı. Çalışmalarını bireysel sürdüren Mert Hakan Yandaş UEFA listesinden çıkarıldı.

Ertuğrul, Osayi, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, Emre Mor, Lincoln Henrique, Rossi, Valencia.

Nguyen, Reinberk, Hofmann, Kadlec, Kalabiska, Havlik, Danicek, Petrzela, Travnik, Doski, Holzer.



243. Avrupa maçı



UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Slovacko takımını ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 243. karşılaşmasına çıkacak.



Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 242 müsabakada 87 galibiyet, 52 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.



Bu maçlarda rakip fileleri 302 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 356 gol gördü.

