UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'ndaki temsilcilerimizden Fenerbahçe, Rus ekibi Zenit'i ağırladı. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla Fenerbahçe oldu.Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 21. dakikada Islam Slimani kaydetti. Suskun golcü, Zenit ağlarını havalandırdıktan sonra büyük bir sevinç yaşadı.Kadıköy'deki ilk maçı kazanarak avantajlı bir skor elde eden Fenerbahçe, Zenit ile rövanş maçını 21 Şubat Perşembe günü TSİ 20:55'te oynayacak. Sarı kart görerek cezalı duruma düşen Mauricio Isla, rövanş maçında forma giyemeyecek.Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Rusya temsilcisi Zenit karşısında, ilk 11'inde 8 değişikliğe gitti.Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Yanal, Spor Toto Süper Lig'de oynadıklar İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ilk 11'ine göre 5'i zorunlu 8 ismi değiştirdi.UEFA listesinde bulunmayan Serdar Aziz, Mehmet Ekici, Nabil Dirar ve Roberto Soldado kadroda yer almazken, Volkan Demirel, Roman Neustaedter ve Andre Ayew yedek bekledi. Tolgay Arslan da sakatlığı nedeniyle sona anda kadrodan çıkarıldı.Bu isimlerin yerine Yanal, Harun Tekin, Sadık Çiftpınar, Martin Skrtel, Mathieu Valbuena, Mehmet Topal, Victor Moses, İslam Slimani ve Eljif Elmas'ı oynattı.Fenerbahçe'de esame listesine ilk 11'de yazılan Tolgay Arslan şoku yaşandı. Isınma sırasında sakatlanan Tolgay'ın yerine ilk 11'e Eljif Elmas oynadı. Normalde kadroya alınmayan Michael Frey, Tolgay'ın sakatlığıyla 18 kişilik listeye dahil edildi ve yedek bekledi.Fenerbahçe'nin bir başka yeni transferi Victor Moses, ilk defa 11'de şans buldu. Süper Lig'deki Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Kayserispor maçlarında oyuna sonradan giren Nijeryalı futbolcu, Yanal tarafından Zenit maçında sahaya ilk 11'de sürüldü. Öte yandan Fenerbahçe'de Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirilen listede yer almayan ancak UEFA listesinde bulunan Yassine Benzia, 18 kişilik maç kadrosuna alınmadı.Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, UEFA listesine alamadığı için 9 futbolcusunu Zenit maçında kullanamadı.Sarı-lacivertli formayla sezon başından itibaren mücadele eden Roberto Soldado, Mehmet Ekici ve Nabil Dirar'ın yanı sıra yeni transferler Serdar Aziz ve Miha Zajc da UEFA listesine dahil edilemedi.Ayrıca TFF'ye bildirilen listede de yer almayan Carlos Kameni ile sakatlığı nedeniyle bu sezon henüz forma giyemeyen Tolga Ciğerci de UEFA listesinde bulunmuyor. Genç futbolcular Berke Özer ile Ferdi Kadıoğlu da UEFA listesine alınmadı.Zenit, 2 ay sonra ilk resmi maçını Fenerbahçe karşısında oynadı. Rusya'da lige verilen ara nedeniyle 2 aydır resmi maça çıkmayan Zenit, son karşılaşmasını 13 Aralık'ta oynamıştı.Öte yandan Zenit'in yeni transferlerinde Kolombiyalı orta saha oyuncusu Wilmar Barrios ve Shakhtar Donetsk'ten alınan Ukraynalı stoper Yaroslav Rakitskiy maça ilk 11'de başlarken, İranlı santrfor Sardar Azmoun yedekler arasında şans bekledi.Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel ile Zenitli oyuncu Luis Neto, eski takımlarına karşı sahaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli savunma oyuncusu Skrtel, 2004-2008 yılları arasında Zenit'te forma giymişti.Maça yedekler arasında başlayan Neto ise geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak oynamıştı. Neto, karşılaşmadan önce eski takım arkadaşlarıyla hasret giderdi.Fenerbahçe, taraftarının önünde oynadığı maça oldukça etkili başladı. İlk düdükten itibaren golün düşünen Fenerbahçe, Zenit'i yarı sahasına hapsetti. Zenitli futbolcular, ilk yarıda Fenerbahçe'yi durdurmakta zorlanırken, Vicotr Moses'e sık sık yapılan fauller, sarı-lacivertli tribünlerin tepkisine yol açtı.Sarı-lacivertliler, Zenit kalesinde bir an evvel golü bulmak için ataklarını sıklaştırırken, Mathie Valbune va Moses, Rus ekibinin savunmasını açabilmek adına etkili işler yaptılar. Karşılaşmanın 21. dakikasında Valbuena'nın kullandığı köşe vuruşunda Sadık'ın kafasının ardından topu önünde bulan Slimani'nin vuruşu ağlarla buluştu. Son golünü 6 Aralık'ta Giresunspor ağlarına gönderen Islam Slimani, Fenerbahçe'de 68 gün sonra ağları sarstı.İlk yarıda mükemmele yakın bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe, son dakikalarda çalan bir penaltı düdüğüyle şok yaşadı. Mehmet Topal'ın, Sebastian Driussi'ye yaptığı hareketin ardından maçın hakemi penaltı kararı verdi. Robert Mak'ın kullandığı penaltı atışını Harun çeldi. Üst direkten geri dönen topu Harun yeniden kontrol etti ve Fenerbahçe ilk yarıyı önde kapatmayı başardı.Karşılaşmanın ilk yarısını %64'e %36'lik üstünlükle kapatan Fenerbahçe, ikinci yarıda tempoyu düşürdü ama oyundaki kontrolü elinden bırakmamaya çalıştı. Zenit, ileride Artem Dzyuba'yı topla buluşturmaya çalıştı ama Martin Skrtel ile Sadık Çifpınar, sarı-lacivertli savunmada hatasıza yakın oynadı.Teknik direktör Ersun Yanal, ikinci yarıda yorulan isimleri değiştirerek oyuna taze kan soktu ve bu değişikliklerle Zenit'in etkili olmasını engellemeye çalıştı. Ersun Yanal, Eljif Elmas'ın yerine Andre Ayew'i, Victor Moses'in yerine de Alper Potuk'u sahaya sürmeyi tercih etti. Öte yandan uzatma dakikalarında ise günün çalışkan isimlerinden Valbuena kenara gelirken yerine Roman Neustadter girdi.Karşılaşmanın ikinci yarısında da Zenit'e oyunun her alanında boşluk vermemeye çalışan Fenerbahçe'nin bu planı etkili oldu. Çalan son düdükle birlikte Fenerbahçe avantajlı bir skor elde etti. 21 Şubat'taki rövanş öncesinde 1-0'lık galibiyet elde eden Fenerbahçe'de sarı-lacivertli taraftarlar büyük bir sevinç yaşadı.