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Fenerbahçe, Sivas'ta moral arıyor! 2 eksik..

Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak.

Kaynak: AA
Fenerbahçe, Sivas'ta moral arıyor! 2 eksik..
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19 Ekim 2018 12:55
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.

Süper Lig'de tarihinin en kötü başlangıcını yapan ve 8 hafta sonunda sadece 8 puan toplayan sarı-lacivertliler, haftaya düşme hattının bir basamak yukarısında 15. sırada girdi.

Ligde 3 maçtır kazanamayan Fenerbahçe, son maçında 8. haftada Medipol Başakşehir'le 0-0 berabere kalmıştı.

Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki Demir Grup Sivasspor'un ise 9 puanı bulunuyor.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Fenerbahçe'de iki eksik

Fenerbahçe'de iki futbolcu Sivas deplasmanında forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mehmet Topal ile hazır olmayan Tolga Ciğerci, 20 Ekim Cumartesi günü kadroda yer almayacak.

Gol yollarında sıkıntılı

Fenerbahçe, bu sezon gol yollarında ciddi sıkıntı yaşıyor.

Ligin ilk 8 maçında sadece 6 gol atan sarı-lacivertliler, 5 maçta ise rakip fileleri havalandıramadı.

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